知情人士透露，在泰国曼谷一场国际货币基金委员会会议上，俄罗斯财政部长西卢安诺夫用俄语发言时，多名代表退出会场。

路透社引述三名知情人士报道上述消息。

国际货币与金融委员会会议星期六（10月17日）在曼谷召开。它是国际货币基金组织（IMF）的下属机构，由24位理事组成，负责向IMF执行董事会提供咨询。

其中一名消息人士说：“许多代表团（在俄罗斯财长发言时）离场，包括欧盟成员国的代表团。”

另一名在场的官员说，当时约十几名代表离开会场，来自丹麦、瑞典、芬兰、挪威、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚等国。

一名欧洲外交官表明：“对我们欧洲来说，乌克兰战争关乎存亡。我们无法与俄罗斯实现关系正常化。”

俄罗斯对乌克兰发动战争，遭到国际制裁，也导致国际货币与金融委员会（IMFC）在此后的几年里一直无法达成共识声明。

这些裂痕在本周的国际货币基金组织和世界银行年会上再次加深。

德国方面星期四（10月15日）对让俄罗斯重返国际舞台的做法发出警告。

西卢安诺夫此前出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议。他早前还赴美国参加在北卡罗来纳州阿什维尔举办的G20会议，那是自俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，西卢安诺夫首次以线下方式出席G20活动。

美国财政部副部长布朗（Erin Browne）星期四告诉路透社，尽管欧洲方面存在担忧，作为今年G20轮值主席国，美国仍支持俄罗斯出席会议。

“我们认为，若要解决危机，开展公开对话与交流至关重要。如果各方之间根本不沟通，对话就无从谈起，冲突也无法得到解决。”