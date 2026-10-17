美国总统特朗普宣布豁免对俄罗斯能源收入的全面制裁后，俄罗斯总统普京特使形容，这是一个“历史性时刻”。

法新社报道，普京的外资与经济合作特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）星期六（10月17日）在社交媒体发文说：“特朗普政府暂停实施《格雷厄姆法案》，是一个重要且真正具有历史意义的时刻。”

德米特里耶夫也说，这项法案如果实施，“首先会对美国经济和全球市场造成严重损害”。

《林赛·格雷厄姆法案》（Lindsey Graham Act）以已故的提案参议员命名，要求法案生效30天后，对俄罗斯原油前五大进口国的入美商品加征最高达100%关税，并对明知故犯购买俄油气的国家，以及协助俄罗斯规避制裁的前五大国家，也处以同等关税惩罚。

这项法案原定于10月18日生效，但特朗普在星期五（16日）以行政命令的形式，豁免了相关的制裁、限制和关税。

特朗普这一举动，被视为俄罗斯的重大外交胜利，也进一步加剧了外界对于这位美国总统正日益偏向莫斯科的猜测。

目前，克里姆林宫和普京还没有对特朗普的行为作出回应。