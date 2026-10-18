乌克兰总统泽连斯基说，美国总统特朗普在制裁和对俄罗斯商品征收关税原定生效前几天，就决定豁免相关措施，将助长莫斯科继续攻击乌克兰，并担心美国接下来可能进一步放宽对俄制裁。

路透社报道，泽连斯基星期六（10月17日）在社媒发文说：“我认为撤销所有这些措施、叫停这一切的决定是错误的。这显然只会让俄罗斯人受益。”

泽连斯基说，特朗普最新的决定助长俄罗斯总统普京的气焰。“这只会让他们更加得意，更加想继续杀人。”

他指出，俄罗斯星期五袭击乌克兰超过15个发电及输电设施。“这显然无法阻止战争。”

特朗普星期五（16日）晚间签署的一项行政命令，豁免国会上月通过针对俄罗斯的全面制裁和关税措施，并称这符合美国的国家利益。

他指出，豁免措施将持续生效，直至特朗普或高级官员认定“有必要采取进一步行动”为止。

特朗普9月中旬签署《格雷厄姆法案》，原定下星期生效。这项法案以已故参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）命名，旨在打击俄罗斯的能源业。法案赋权政府对美国从俄罗斯进口的石油和天然气等商品，征收最高500%的惩罚性关税。

法案原定规定，在30天内对从五大俄罗斯原油或天然气进口国输入美国的所有商品征收最高100%的关税；对于在法案颁布30天后仍明知故犯地购买俄罗斯石油或天然气的国家，以及协助俄罗斯规避制裁的五大国家，也将采取同样措施。

不过，《格雷厄姆法案》也允许总统在通知国会、表明相关制裁不符合美国国家利益后，豁免制裁。

泽连斯基指出，已故的共和党籍联邦参议员格雷厄姆一直坚定支持美国援助乌克兰，而以他命名的法案获得通过，曾让乌克兰看到美国两党继续支持基辅的希望。

不过，泽连斯基预测，格雷厄姆离世后，美国在特朗普领导下将继续放宽对俄制裁。

俄罗斯投资特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）则称，特朗普的豁免是“真正具有历史意义的时刻”。他星期五在社媒发文称，如果制裁生效，俄美之间的所有经济合作实际上都可能陷入停滞。

特朗普行政令引议员不满

美国两党议员纷纷严厉批评特朗普。即将于明年1月卸任的共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）在社媒发文说：“这简直是极其不负责任。如果总统真的想降低能源价格，他可以通过解决伊朗问题来实现，而不是为普京效力。”

来自德克萨斯州的资深共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）在福克斯新闻频道发表评论称，此举“是个错误”。

得克萨斯州共和党议员麦考尔（Michael McCaul）也敦促，特朗普改变主意。

另外，即将卸任的得克萨斯州共和党参议员科宁（John Cornyn）说，他已故的同事格雷厄姆会对特朗普的行政命令感到“震惊”。

参议院民主党少数党领袖舒默（Chuck Schumer）则发声明谴责：“特朗普刚刚送给普京今年最好的生日礼物。通过给俄罗斯经济提供生命维持系统，特朗普与魔鬼的交易变得越来越肮脏。”