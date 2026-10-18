美国国务卿鲁比奥说，美国总统特朗普暂停对俄罗斯实施全面制裁和关税的决定，将给予60天的缓冲期，以便“分析”这些制裁和关税对全球经济的影响。

路透社报道，鲁比奥星期六（10月17日）说：“总统希望利用这60天的时间来分析实施制裁和关税对全球经济乃至美国经济的意义。”

他也指出，这些经济限制措施涉及多个国家，而不仅是俄罗斯。

鲁比奥说，世界各地的这些冲突开始相互交织，不仅影响全球石油和柴油价格，也对各国经济造成影响。

特朗普星期五（16日）晚间签署的一项行政命令，豁免国会上月通过针对俄罗斯的全面制裁和关税措施，并称这符合美国的国家利益。

他指出，豁免措施将持续生效，直至特朗普或高级官员认定“有必要采取进一步行动”为止。

特朗普9月中旬签署《格雷厄姆法案》，原定下星期生效。这项法案以已故参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）命名，旨在打击俄罗斯的能源业。法案赋权政府对美国从俄罗斯进口的石油和天然气等商品，征收最高500%的惩罚性关税。

法案原定规定，在30天内对从五大俄罗斯原油或天然气进口国输入美国的所有商品征收最高100%的关税；对于在法案颁布30天后仍明知故犯地购买俄罗斯石油或天然气的国家，以及协助俄罗斯规避制裁的五大国家，也将采取同样措施。

不过，《格雷厄姆法案》也允许总统在通知国会、表明相关制裁不符合美国国家利益后，豁免制裁。