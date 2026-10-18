（伦敦讯）黑海地区的俄罗斯船只正在使用一种罕见且可能经过协调的方法，来伪造定位以隐匿航程，从而避免遭到袭击。

《金融时报》引述英国伦敦大学学院“影子舰队”追踪专家巴林杰说，至少有12艘受制裁油轮似乎使用了相同装置，在船只实际已航行至数百英里之外时，依旧发送虚假、位置固定的信号。他认为，这看起来是一种经过协调的欺骗手段。

巴林格说，在他追踪的油轮中，有六艘在近几个月内同时广播两个“自动识别系统”（AIS）位置信息，这造成一种反常现象，即这些船只看起来仿佛同时身处两地。AIS是船舶用于广播其所在位置的系统。

俄罗斯“影子舰队”长期以来一直通过操纵AIS数据来规避西方制裁。随着莫斯科和基辅在黑海互袭，这些船队也调整手法，以躲避乌克兰无人机的攻击。

劳氏海事数据研究总监迪亚昆说：“对于在该地区航行的受制裁影子船队油轮而言，这无疑是新做法。欧盟更积极干预和扰乱受制裁船只活动，乌克兰也在加大力度，试图扰乱俄罗斯的石油出口，因此俄罗斯正试图保护这些资产。”

基辅9月下旬称，他们在11周内打击超过300艘俄罗斯船只。

“影子舰队”油轮是指运载来自俄罗斯、伊朗以及此前来自委内瑞拉的受制裁货物的油轮。这些船只经常更改船名或船旗国，所有权也不透明。

在黑海被观测到的“影子舰队”油轮中，除一艘外，其余油轮在过去一年内均已将船籍更改为俄罗斯；这意味着它们现已纳入俄罗斯海事法规的管辖范围。

海事情报公司Windward的高级分析师博克曼说，7月至9月间，总计有超过80艘船只将船籍变更为俄罗斯。这表明俄罗斯正寻求加强对航运和物流的掌控。