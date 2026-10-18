乌克兰总统泽连斯基说，自美国总统特朗普一周前宣布暂停袭击能源基础设施以来，俄罗斯仍对乌克兰能源、石油及天然气设施发动76次袭击，导致数万户家庭断电。

综合路透社和新华社报道，泽连斯基星期天（10月18日）在社媒发文说，俄军连夜袭击文尼察（Vinnytsia）、日托米尔（Zhytomyr）、赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）和敖德萨等州的变电站，能源工人正日以继夜抢修，以恢复电力供应。

他也说，俄军空袭击中多地住宅楼，造成至少两人死亡、12人受伤，包括两名儿童。沃伦州一处农业设施星期天早上也遭袭击。

泽连斯基指出，过去一周，俄军共向乌克兰发射近2700架攻击型无人机、1700枚航空炸弹及66枚导弹，其中多数为弹道导弹，主要针对能源设施，试图造成大规模停电。

他批评俄罗斯没有对美国放宽制裁或相关协议采取对等行动，反而持续发动袭击，并呼吁国际社会加大对俄施压。

俄多地遭大规模无人机袭击

另一方面，俄罗斯国防部星期天通报，俄防空部队从星期六晚上8时至星期天早上8时，在别尔哥罗德、布良斯克、列宁格勒及莫斯科等州，以及黑海上空，拦截并击落1015架乌克兰无人机。

俄罗斯塔斯社称，这是今年规模最大的无人机袭击之一。

俄罗斯圣彼得堡市市长别格洛夫星期天在社交媒体上说，圣彼得堡当日凌晨遭无人机袭击，已造成一死五伤。

俄罗斯航空署称，圣彼得堡普尔科沃机场当天暂停飞机起降，乘客和工作人员均疏散至安全地区。

10月18日，俄罗斯圣彼得堡一座石油设施遭空袭后起火。俄方称，当天在圣彼得堡附近击落数十架乌克兰无人机，但一座石油码头遭袭，当地一座繁忙机场的航班运作也受到干扰。（法新社）

俄导弹袭乌 波兰空军启动预防性行动

俄罗斯星期天对乌克兰发动导弹袭击，波兰空军随即展开预防性行动，确保领空安全，东部和东南部两座机场暂停航班运作。

波兰武装部队当天在社媒发文说，空军采取的行动属于预防性质，旨在确保波兰领空安全，尤其是毗邻受袭风险地区的空域。