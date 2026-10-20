美国总统特朗普对下个月在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间，与中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京举行三方会谈持开放态度。

路透社报道，特朗普星期一（10月19日）在白宫外对记者说：“我们会用（三方会谈）来讨论核武器和无核化问题。如果习主席想谈，我就谈。我肯定我们也会讨论贸易等其他事务。”

《华尔街日报》星期天（18日）引述知情的俄罗斯前情报官员报道，普京10月9日与特朗普通电话时，除了与特朗普达成柴油协议，还提议在11月18日至19日在深圳举行的APEC峰会期间，举行美中俄三方领导人会晤。

克里姆林宫和美国国务卿鲁比奥星期一都证实，确实有关于举行这次会晤的讨论。中国外交部发言人毛宁则称目前没有可以提供的信息。

乌克兰则批评，没有乌克兰参与的美中俄峰会，只会助长普京延长战争的企图。

不过，特朗普也说，他愿意进行三方会谈，但并不完全是为了乌克兰，“因为坦白说，俄罗斯在乌克兰问题上的表现还算可以。”

他还补充说，乌克兰总统泽连斯基“在这件事上没帮上什么忙”，而且“是时候换个人来代表乌克兰进行谈判了”。

美中俄三国领导人此前曾分别举行过双边会晤，但从未举行过正式的三方会谈。

目前，特朗普已同意出席下个月在深圳举行的亚太经合组织峰会，这将是他今年内第二次访问中国，也是同期内第三次与习近平会面。

随着中俄关系日益紧密，特朗普一直试图缓和与北京及莫斯科的冰冷关系。然而，有分析认为，举行三方会谈可能会达成将削弱华盛顿跨大西洋及印太同盟的私下交易，从而引发从欧洲到亚洲的警惕。

不过，若三国能达成协议，也有望缓解全球紧张局势。结束俄乌战争可解除欧洲几十年来面临的最大安全威胁，而达成军控协议则能对这三个拥有全球最大核武库的国家形成约束。

与此同时，特朗普则淡化了在APEC期间与朝鲜领导人金正恩举行另一场会晤的可能性。

他说：“我和他相处得非常好，但我不确定有谁在要求安排会面。”

特朗普此前曾说计划在今年与金正恩会面。朝鲜则已公开表明，不会接受任何旨在说服平壤放弃核武器的谈判。