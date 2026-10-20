在莫斯科寻求调解中东战争之际，伊朗外交部长阿拉格齐形容，俄罗斯与伊朗的合作从未如此紧密过。

法新社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫星期一（10月19日）访问伊朗，与阿拉格齐会面。这是中东冲突爆发以来，拉夫罗夫首次访问伊朗。

阿拉格齐星期二（20日）在社交媒体X发文说，双方的讨论涵盖从欧洲到西亚的各项议题，包括黎巴嫩、巴勒斯坦、乌克兰和也门，同时也聚焦于扩大经济和核领域的合作。

他写道：“在我们的历史上，伊朗和俄罗斯从未像现在这样紧密合作。”

在美伊谈判陷入僵局的背景下，拉夫罗夫在出访前说，莫斯科的努力“旨在防止大规模战争重演”。

此次访问前，俄罗斯总统普京曾在本月向伊朗总统佩泽希齐扬说，莫斯科准备为调解工作做出贡献。

作为全球受制裁最严重的两个国家，俄罗斯和伊朗保持着密切关系。

俄罗斯外交部在拉夫罗夫访伊前夕指出，双方预计将重点讨论“如何解决由美以对伊朗非法侵略所引发的严峻国际危机”。

俄外交部称，这场战争不仅对近东和中东，也对全球范围的稳定与安全造成了打击。