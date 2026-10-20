（布鲁塞尔法新电）欧盟于星期二公布新的北极战略书，巩固它在这个关键战略地带的立足点，改变战略姿态抗衡来自俄罗斯和美国的竞争压力。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期二公布新的“北极战略”时说，俄罗斯正在北极重建军事存在，“当我们看到这个地区的主权、领土和维系安全的条规已不能被视为理所当然，我们必须应对，改变我们的战略姿态”。

她说：“北极是地缘政治板块正在碰撞的地区。而这里并不是其他人的疆域，而是欧盟的一部分”。欧盟27国中，丹麦、芬兰和瑞典都是北极圈国家。

根据最新计划书，欧盟将寻求在关键原材料、破冰船到海底电缆等各方面都做出显著投资，以提升它在这块地缘政治竞争场域的实力。

随着全球暖化导致冰川融解，俄罗斯、中国和美国在北极的活动都更加活跃，寻求涉足当地的天然资源及开拓新的航海路线。

美国总统特朗普去年上任后屡次威胁要将丹麦自治区格陵兰岛据为己有，让欧洲盟友心生戒惧。新战略书把美国列为可参与合作的对象，但提及的次数远少于加拿大的20多次，一些计划似乎也意在减少对华盛顿的依赖，转而寻求与志同道合的非欧盟国家如加拿大、英国和挪威加紧合作。

根据草案，欧盟计划铺设一条连接欧洲大陆和格陵兰的“自主及安全”的海底电缆，作为泛北极电缆项目的一部分，并往西再与加拿大、日本和韩国连接。

欧盟也将通过IRIS²卫星互联网项目，为北极提供卫星连接服务。IRIS²项目的目标是与美国亿万富豪马斯克的星链（Starlink）项目相匹敌。

战略书也制定计划应对俄罗斯的侵略性行为，如无人机入侵和破坏海底电缆等。欧盟也将提升数据分享以监控为莫斯科走私石油的“影子船队”。

此外，布鲁塞尔也将通过联合采购、集结和共享资源等策略来扩大欧盟在北极的破冰船队规模。