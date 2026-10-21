轨道追踪数据显示，一颗俄罗斯卫星上周末移动至距离一颗支持乌克兰军方行动的欧洲商业卫星仅约100米处，引发外界对莫斯科太空活动的担忧。

法新社报道，俄罗斯于4月将军用卫星“宇宙-2612”（Cosmos-2612）发射至近地轨道。

这颗卫星从9月底开始改变轨道，最终进入与芬兰公司ICEYE运营的“ICEYE-X36”卫星相同的轨道。ICEYE与美国签订了相关合同。

法新社分析的轨道追踪数据显示，10月18日，两颗卫星之间的距离一度缩短至100米以内。

美国战略与国际研究中心太空安全专家斯沃普接受法新社采访时说：“它没有任何理由需要进行这样的轨道机动……也没有任何合理理由需要如此接近ICEYE卫星。”

这一事件引起太空专家关注。他们指出，如此近距离接近其他卫星，可能是为了检查、监视或干扰对方的卫星。

专家说，俄罗斯卫星过去也曾接近外国航天器，但这起事件中的几个因素显得尤为不同寻常。

斯沃普说：“多种因素结合在一起，格外令人担忧。”

他解释，俄罗斯卫星不仅接近了芬兰卫星，还刻意调整自身轨道，与对方的轨道高度吻合。

ICEYE的卫星也为乌克兰提供影像和太空追踪数据，支持乌克兰的战争行动。