俄罗斯总统普京宣布，已释放一名被拘押近四年的74岁美国退休教师。这名美国公民此前因涉嫌从事雇佣兵活动，被俄罗斯法院判处近七年监禁。

综合路透社和法新社报道，普京星期三（10月21日）在圣彼得堡会晤美国特使威特科夫时宣布，来自美国密歇根州的退休教师哈伯德（Stephen Hubbard）已获释，目前身处圣彼得堡普尔科沃机场。

美国总统特朗普宣布，被俄罗斯拘押近四年的74岁美国退休教师哈伯德已获释，正在返回美国途中，俄方没有要求美方交换囚犯或提供其他回报。

特朗普星期三在社媒发文说：“哈伯德正在回家的路上，很快就能与家人团聚。”

他强调，俄罗斯没有要求美国作出任何交换或让步，并称这是俄方前所未有的举动。

特朗普说：“这次释放行动不需要任何‘交换’。”

哈伯德2022年4月在乌克兰东部城市伊久姆被俄方逮捕。俄罗斯检方指控，他曾在乌克兰军方检查站执勤，后来在不公开审讯中因雇佣兵相关罪名，被判监禁六年零10个月。

俄罗斯官方媒体称，哈伯德曾认罪。不过，他的美国律师德卢卡（Martin De Luca）此前告诉路透社，哈伯德否认有关指控，并坚称自己从未加入任何作战或军事单位。

获释前，哈伯德是俄罗斯关押的美国公民中，唯一被华盛顿正式认定为遭“不当拘押”的囚犯。