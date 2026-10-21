乌克兰总统泽连斯基说，支持美俄乌三国领导人直接谈判，但强调任何有关乌克兰未来的讨论，都不能将乌方排除在外。

路透社报道，泽连斯基星期三（10月21日）接受美国福克斯新闻访问时说，他前一天在挪威奥斯陆与美国总统特使威特科夫的会谈富有成果，乌克兰已准备好通过外交途径进行和谈。

谈及威特科夫与俄罗斯总统普京的会晤，泽连斯基说：“我希望几个小时后，我们就能取得积极成果。”

他强调，当前最重要的是暂停战事，推动外交谈判，并达成包含安全保障的协议，以防乌克兰未来再次遭到俄罗斯入侵。

泽连斯基赞扬美国总统特朗普推动停火的努力，并支持与特朗普及普京举行三方会谈。他认为，若欧洲国家也能参与，将更为理想。

他说：“我一直强调，我们愿意以任何形式、就任何议题展开谈判。但我只有一个要求：请不要在没有我们参与的情况下讨论我们的事情。”

威特科夫星期三在圣彼得堡与普京会谈，这是两人第九次面对面会晤。他说，希望双方能够讨论恢复乌克兰、俄罗斯及美国三方谈判的可能性。

会谈开始时，普京宣布释放被俄罗斯拘押近四年的美国退休教师哈伯德，作为善意姿态。

普京也提出利用俄伊关系协助美国处理伊朗核问题，以及向美国供应大量化肥，并表示希望讨论下个月在中国与特朗普会晤的可能性。