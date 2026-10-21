俄罗斯总统普京原则上同意11月恢复与乌克兰及美国的三方和平谈判，重点讨论俄乌冲突结束后的安全保障安排。

路透社报道，克里姆林宫外交政策助理乌沙科夫星期三（10月21日）说，普京当天在圣彼得堡与美国特使威特科夫会谈近三小时，表明俄方原则上愿意下个月重启旨在结束俄乌战争的谈判。这将是三方自今年2月以来首次恢复和谈。

乌沙科夫指出，新一轮谈判应聚焦“在冲突结束后，为俄罗斯和乌克兰建立安全体系”。

他透露，威特科夫向普京汇报了前一天在挪威奥斯陆与乌克兰总统泽连斯基、挪威首相及芬兰总统会谈的情况。

乌沙科夫说，威特科夫提到乌克兰及欧洲国家在和平谈判立场上出现一些新思路和新观点，但俄方认为，这些建议对解决乌克兰危机的实际帮助有限。

除俄乌和平谈判外，普京与威特科夫也讨论落实俄罗斯与美国总统特朗普10月9日达成的关于向美国及全球市场供应俄罗斯柴油的协议一事。

双方还就伊朗危机交换意见。

乌沙科夫引述普京说，解决伊朗问题的外交潜力远未耗尽，各方仍有可能、也有必要与德黑兰达成协议。“俄罗斯重申，愿继续为寻求伊朗问题的政治和外交解决方案提供便利。”