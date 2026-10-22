俄罗斯释放被关押的美国退休教师哈伯德，并将他送往圣彼得堡搭机返美。美国称，释放哈伯德是美俄会谈取得的成果之一，也为结束俄乌战争迈出一步。

路透社报道，俄罗斯总统普京星期三（10月21日）在圣彼得堡与美国特使威特科夫会面时，宣布释放74岁的哈伯德。威特科夫随后说，各方将继续磋商，推动美国、俄罗斯和乌克兰举行预定的技术层级会谈。

威特科夫感谢普京释放哈伯德，并称普京是一名“人道主义者”。这番言论引起美国共和党和民主党议员强烈批评。俄罗斯自2022年全面入侵乌克兰以来，一直受到美国和欧洲国家谴责。

美国总统特朗普近期对莫斯科释放善意，包括达成购买俄罗斯柴油的协议，以及豁免新的制裁措施，已引起美国国会两党议员反弹，也令欧洲各国感到担忧。

俄罗斯总统普京（右）星期三（10月21日）在圣彼得堡与美国特使威特科夫会面。（路透社）

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，普京应特朗普的请求释放哈伯德，同时也考虑到哈伯德健康状况不佳。特朗普随后证实，他最近几天曾在通话中向普京提出释放哈伯德的请求，普京表示同意。

威特科夫在俄罗斯国家电视台播出的会面画面中对普京说：“总统向你致谢，我们整个国家也感谢你，因为你释放了哈伯德。他现在可以回到家人身边了。”

路透社获得的一段视频显示，哈伯德身穿深色抓绒外套、剃去胡须，在俄罗斯一个未公开的地点与威特科夫握手并向他道谢。随后，特朗普发布一张照片，显示哈伯德与其他人身处机舱内，手持美国国旗。

哈伯德来自美国密歇根州，因被裁定从事雇佣兵活动，在俄罗斯一场不公开审理的案件中被判处六年十个月监禁。

哈伯德于2022年4月在乌克兰东部城市伊久姆被捕。美国政府此前将他列为遭俄罗斯“不当拘押”的美国公民；他获释前，是美国政府认定遭俄罗斯不当拘押的唯一一名美国在押人员。