乌克兰当局说，俄罗斯导弹彻夜袭击基辅，迫使居民躲进避难所，造成15人受伤。袭击发生前不久，俄罗斯释放出愿意恢复俄美乌三方会谈的信号。

美国总统特朗普星期三（10月21日）在特使威特科夫与俄罗斯总统普京会面后说，结束俄乌战争的希望“从未像现在这样接近”。

威特科夫赞扬普京释放美国公民哈伯德，称普京是“人道主义者”。不过，克里姆林宫在圣彼得堡会谈结束后说，莫斯科原则上愿意恢复谈判，但威特科夫带去的乌克兰和欧洲和平方案“没有多少实质内容”。

基辅市长克利奇科在社交媒体发文说，导弹袭击造成首都15人受伤，其中四人需要住院治疗。乌克兰空军星期四凌晨（22日）也发出警报，称“更多弹道导弹正飞向基辅”，并呼吁居民留在避难所。

俄罗斯当局则说，俄军夜间拦截了多架无人机，其中超过160架飞向莫斯科。

威特科夫星期二（20日）在奥斯陆与乌克兰总统泽连斯基会面后前往俄罗斯，目的是缓和特朗普与泽连斯基之间的严重分歧。

克里姆林宫助理乌沙科夫告诉记者，俄罗斯原则上准备在11月中旬恢复三方会谈，时间安排在美国中期选举之后。克里姆林宫希望谈判聚焦战后安全问题。

普京于2022年2月下令入侵乌克兰，此后一直拒绝与泽连斯基面对面会谈，并坚持俄罗斯有意夺取乌克兰东部剩余地区。