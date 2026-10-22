（马尼拉综合电）亚洲开发银行（ADB）星期三（10月21日）发报告指出，随着海平面上升和洪灾加剧，亚太地区的海岸线正面临日益严峻的威胁，但投资于韧性建设所带来的收益可能高达成本的20倍。

这份2026年亚太气候报告，专门分析亚太未来的沿海风险。它说，如果不采取适应措施，到了2050年，亚太地区沿海洪灾的年度损失，可能增至目前的六倍以上，到了2100年损失会更多，可能增至近20倍。

根据对30个沿海经济体的评估，报告预计，到了2050年，年度洪水损失可能达到1720亿至1990亿美元（约2200亿至2540亿新元）；到了2100年则可能高达5200亿至7390亿美元。相比之下，目前的年度洪水损失约270亿美元。

报告指出，要把洪灾损失维持在接近当前的水平，估计每年要投入90亿至190亿美元用于海岸防护。

据统计，亚太有4亿多人居住在距离海岸10公里的范围。沿海地区不仅是港口和贸易的枢纽，也​​是旅游胜地和文化遗产所在地。如没有采取足够的应对措施，都得面临极高的经济损失。

报告称，在曼谷、雅加达、加尔各答和孟买等主要沿海城市，过去百年一遇的沿海洪灾，到本世纪末可能每年都会发生。