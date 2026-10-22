（华盛顿综合电）美国民主党领导人起诉总统特朗普及其政府官员，指他们在11月3日中期选举前，对州和地方官员进行威胁和恐吓。

民主党籍州长、国会领袖和其他党内机构星期二（10月20日）在联邦法院提起诉讼，被告包括特朗普、司法部长布兰奇、美国司法部和国土安全部长马林等人。

诉状指司法部和国安部官员持续向全国各地的州和地方选举官员发出威胁和恐吓，试图以此加强他们干预选举的行动。

司法部上周要求加州官员在48小时内核查一份疑似非美国公民的选民名单，否则将采取法律行动。联邦政府怀疑名单上的人并非美国公民，但他们已收到邮寄选票。

民主党指司法部提供的这份名单“极其草率”，类似于此前内华达州出现的情况。今年7月，国安部最初称内华达州的选民登记名册中，近1万6000人不是美国公民，后来又将此数字减至185人，不过内华达州政府核查后证实这185人全都是美国公民。

民主党要求联邦法官宣布特朗普政府的上述行为违反权力分立的原则，并禁止联邦官员“继续以违宪方式介入选举管理程序”。

另一方面，美国国会两院情报委员会的民主党领袖参议员沃纳和众议员海姆斯星期三说，他们收到情报简报，得知俄罗斯一直在开展虚假信息宣传，针对参加下个月选举的民主党候选人。这与美国情报界在2016年、2020年和2024年美国选举期间追踪到的俄方行动如出一辙。

沃纳提到有新闻报道称，竞选得克萨斯州参议员的民主党人塔拉里科以及在佐治亚州寻求连任的参议员奥索夫，受到由人工智能生成的虚假广告的负面影响。

针对民主党的指控，俄驻美大使馆未立即回应置评请求，莫斯科此前否认干预美国选举。

近期民调显示，民主党领先共和党，有望重新夺回众议院，甚至拿下参议院。