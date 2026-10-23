日本兽医院长期面临犬只输血血源不足的问题，迫使兽医在紧急手术时采取高风险措施。研究人员正尝试利用干细胞培育犬只红血球，希望未来不再依赖捐血犬。

共同社报道，与人类血液不同，日本没有全国性的犬只血液供应系统，各兽医院须自行寻找捐血犬，为因意外或手术大量失血的犬只输血。

京都达克塔里动物医院院长森崇说，过去兽医院普遍饲养犬只作为捐血来源，但随着动物福利意识提高，这种做法越来越难以持续。

医院虽然设有血库，但登记捐血犬仅三只，血液供应远远不足。医院职员有时甚至须带自己的狗来捐血。

血源不足也迫使兽医在手术中作出艰难抉择。例如，肿瘤破裂时，医生可能回收流出的血液，再输回犬只体内，即使肿瘤属恶性，也可能冒着癌细胞扩散的风险。

日本法规将犬血列为兽医药品，限制医院之间转让或出售血液，使建立全国性供应网络更加困难。

为了解决问题，大阪公立大学教授鸠谷晋吾领导团队，研究利用诱导性多能干细胞（iPS细胞）培育犬只红血球。

团队今年7月公布研究成果，成功通过添加特定蛋白质，并经过近一个月培养，制造出含有血红蛋白、类似红血球的细胞。

不过，目前仅约3%的原始干细胞成功转化为类红血球细胞，技术距离实际输血应用仍有一段距离。

鸠谷希望未来能建立无需依赖捐血犬的输血系统，在挽救患病犬只生命的同时，也减轻捐血犬及饲主的负担。