（基辅/莫斯科综合电）俄罗斯总统普京说，未来关于解决乌克兰战争的谈判，应重点关注俄乌各自的安全保障，以及整个欧洲的安全框架。

普京星期四（10月22日）接受俄罗斯电视台采访时作出上述表态，并证实莫斯科准备11月重启由美国斡旋的俄乌和平谈判。

普京受访前一天会见美国总统特使威特科夫，他提到，威特科夫强调，谈判讨论范围必须涵盖欧洲安全架构，他也同意这一点。

威特科夫星期二（20日）在挪威与乌克兰总统泽连斯基会晤。泽连斯基说，乌克兰已准备好进行谈判，相关会谈有望在下月初举行；乌克兰支持“任何关于停火、结束战争、能源停火以及人道主义倡议的提议”。

美国今年2月底与以色列对伊朗发动战争后，俄乌和谈进程陷入停滞。如果11月的会谈成行，将是自2月以来首次关于俄乌和平进程的谈判。

普京强调，莫斯科的目标是彻底解决冲突，而非暂时停火。

他说：“这些谈判的目标是在达成最终和平协议后，确保乌克兰和俄罗斯各自的安全。这种安全应基于最终协议，而非仅仅依靠短期的停火。我们准备恢复接触，实现这一目标。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五（23日）证实，俄罗斯、乌克兰和美国计划于11月上旬在阿联酋的阿布扎比重启会谈。

据白罗斯国家通讯社报道，俄乌星期四交换了阵亡人员遗体。莫斯科移交252具遗体，乌克兰则移交25具；这类互动以往通常是迈向谈判进程的前奏。

不过，俄乌仍持续互相发动猛烈攻击。乌方称，俄罗斯星期四分三波发射共至少21枚弹道导弹，其中三枚携带被许多国家禁用的集束弹药；俄方则指乌克兰夜间向莫斯科发射630架无人机。