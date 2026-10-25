面对美国特朗普政府要求将核心防卫费提高至国内生产总值（GDP）3.5%的强力施压，作为美国亲密盟友的日本正积极探讨多项应对方案，包括将公共基础设施、网络安全及能源等纳入“综合防卫开支”以拼凑达标。

日本媒体警告，在中国的经济与军费规模均已达日本四倍以上的背景下，防卫预算翻倍势必使负债累累的日本财政承受空前压力。

《朝日新闻》引述政府内部知情人士披露，美国政府已多次私下向日本提出，要求将防卫开支占比拉高至GDP的3.5%，并宣称这一比率已成为美国盟友的“国际新基准”。

根据日本2022年底制定的现行《国家安全保障战略》等“安保三文件”，日本原本计划在五年内将防卫开支占GDP比重从1%拉高至2%，五年军费预算总额约为43万亿日元（约3500亿新元）。

《朝日新闻》推算，若依美国要求将防卫开支拉高至GDP的3.5%，日本每年的防卫相关资金将突破20万亿日元，达到目前预算规模的两倍以上。

年底修订安保文件 拟借经济安保给扩充军费充数

为了在账面上达到美国的高指标，日本首相高市早苗领导的政府预计在今年底修订《国家安全保障战略》时，全面扩大研究开发、公共基础设施、网络安全及国际合作四个领域的支出范畴。

同时，为应对乌克兰战争及中东乱局长期化的冲击，高市政府也计划把保障能源供应等经济安保项目列入防卫经费盘子。

跨国安保合作方面的支出也被列入扩军经费。日本自2023年起向“志同道合国家”无偿提供防卫装备的“政府安全保障能力强化支援”（Official Security Assistance，简称OSA）项目预算，也将纳入扩充之列。

此外，推进人工智能（AI）及太空领域等方面的支出，以及建设避难设施等国民保护项目，被纳入综合安保相关经费，成为增加军费的途径之一。

不过，《日本经济新闻》指出，受通胀高企影响，各类型国防装备采购单价水涨船高。自民党内部提出警惕声音，要求“在扩大开支项目的同时，也要确保用于直接采购核心防卫装备的实质预算不被稀释，因为这才是提升作战能力的重点”。

主权债务超GDP两倍 拟增征公司税引商界反弹

《朝日新闻》在社论中直言，日本急于扩充军费的深层原因在于应对“中国因素”。中国的GDP规模和年度国防预算均已达到日本的四倍以上。

然而，日本在涨军费上面对的最大难题是财源。日本中央与地方政府债务总额占GDP的比重已超过200%；相较之下，同样宣布将国防开支提高至3.5%的德国，其债务占比仅在60%左右。

为填补很可能突破10万亿日元的巨额防卫开支缺口，日本执政阵营内部提出，通过额外增收法人税（即公司税）来筹措经费。提高公司税也被视为一种稳定的财源。

然而，这项盘算在商界引发强烈阻力。日本经济界代表批评，在通胀环境下强行增税将严重削弱企业的国际竞争力，并直接打击企业为员工加薪的积极性。相关增税方案可能会在国会与社会上掀起激烈的政治反弹。