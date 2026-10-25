（华盛顿法新电）美国联邦储备局即将召开新一轮议息会议。尽管通货膨胀居高不下，且市场预期今年内至少还会加息一次，但分析员普遍预测，美联储此次将按兵不动，以免在中期选举临近的敏感时刻卷入政治纷争。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）星期二（10月27日）召开为期两天的议息会议，并将在美东时间星期三（28日）下午2时（新加坡时间星期四凌晨2时）公布最新利率决议。

上一次于9月份召开的会议，委员会把联邦基金利率目标区间上调到3.75%至4.0%，是三年来首次加息。

美联储已连续五年多未能实现2%的长期通胀目标。2022年，美国个人消费支出（PCE）指数达到7.2%，为冠病疫情时期的峰值，之后在一系列加息举措抑制下，于2024年底降至2.2%左右。

然而，特朗普去年重返白宫后，他的关税措施及对伊朗采取军事行动等政策，再次推高通胀，个人消费支出指数在今年5月达到3.9%的三年新高。

今年2月美国和以色列袭击伊朗后，德黑兰的报复行动导致经波斯湾输送的石油和天然气供应大幅减少，全球能源价格随之飙升，压力也传导到其他商品和服务，使物价高涨成为中期选举的关键议题。

美联储此次会议召开的时间点，就在11月3日中期选举前数日。但克利夫兰联邦储备银行前行长梅斯特（Loretta Mester）指出，美联储不会考虑政治因素，而是基于经济考量来做出利率决策。

梅斯特告诉法新社：“最新数据显示劳动力市场保持稳定，通胀则持续高于目标水平。从经济学角度来看，这意味着必须继续加息。”

不过，梅斯特认为，大多数决策者似乎不愿操之过急，因此可能会在本次会议上维持利率不变，等到12月初下次会议才进一步加息。

布鲁金斯学会高级研究员埃德尔伯格（Wendy Edelberg）则说，在中期选举临近之际，美联储不会想要卷入政治论战之中。此外，等到12月而不是现在就加息，在经济层面上影响不大。

埃德尔伯格指出，这样的决定与其说是为了迎合特朗普，不如说是为了避免成为政治靶子。

特朗普重返白宫后，对向来独立的美联储发起前所未有的攻击，不仅对时任美联储主席鲍威尔展开刑事调查，还试图罢免美联储理事库克。

对鲍威尔的调查最终撤销，好为特朗普属意的新主席沃什的提名确认程序扫清障碍。最高法院也驳回特朗普解雇库克的请求，但特朗普政府仍在推进针对她的房贷欺诈调查。