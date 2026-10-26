朝鲜最高领导人金正恩星期六（10月24日）闪电访问中朝边境城市丹东，与中共第四号人物王沪宁举行会谈，中国外长王毅也同席参与。对此，日本各界高度关注中国是否有意扮演美朝会谈的牵线人，并纷纷揣测朝鲜此举背后的政治盘算。

美国总统特朗普将于11月访华，出席亚太经合组织（APEC）峰会。日本舆论推测，朝鲜正试图通过与其保持友好关系的中国和俄罗斯，就重启美朝首脑会晤的“条件”进行斡旋和沟通。

朝日电视台政治评论员千千岩森生指出，在过去三次美朝会晤（2018年新加坡、2019年2月越南河内及6月板门店）前，金正恩都曾与中国国家主席习近平会面。

此次金正恩虽未见到习近平，但很可能是借由王毅传递信息，希望通过王毅与美国国务卿鲁比奥的沟通渠道，将朝方意愿转达给美方。虽然目前尚不能断言美朝峰会定能实现，但不排除未来一周会出现重大进展。

千千岩森生认为，鉴于本届APEC峰会在中国举行，中方完全有能力促成美朝会谈，向特朗普“卖个人情”。他指出：“中方其实非常介意美朝绕过自己直接接触，担心美国在朝鲜半岛的影响力会越过三八线向北扩张。如果美朝会谈在中国境内举行，中方将更容易掌握会谈脉络。因此，中国在APEC会议前介入，旨在维持对朝鲜的影响力。”

《日刊现代》则指出，特朗普已被视为“倾向中国”的总统，中国若能成功撮合美朝会谈，可进一步扩大影响力。

报道称，美中朝三方正各怀心思采取行动。此前基于俄罗斯总统普京的提议，APEC期间已存在美中俄三国首脑会晤的可能性；因此不能排除金正恩此次访华，是在为自己“闪电现身”APEC峰会做铺垫。

报道分析：“对金正恩而言，与特朗普再次会晤在多方面都极具吸引力。这不仅能加深他与特朗普的个人关系，还可能成为大幅提升他本人及朝鲜国际地位的契机。此外，通过强化美朝关系，朝鲜还能寻求新的战略机遇，从而在相对意义上将韩国和日本边缘化。”

报道还引述专家说，若深圳APEC峰会真的出现中美俄朝四国首脑同框的画面，这对日本高市政府而言无疑是一场噩梦。

不过，也有分析认为，特朗普与金正恩在APEC期间会晤的可能性较低。因为习近平并未亲自出面，显示中方有意将金正恩此次访问与美朝关系切割开来。况且，美朝之间的核心症结在于无核化，这依然是个难解的课题。