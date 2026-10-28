乌克兰总统泽连斯基说，乌军近期通过一系列反攻行动收复失地，包括首次披露的一项利用地下天然气管道绕过俄军阵地的行动。

综合路透社和法新社报道，泽连斯基星期二（10月27日）发表晚间视频讲话时，首次公开代号“韦莱斯”（Veles）的军事行动。他说，乌军在东北部哈尔科夫州库皮扬斯克附近，利用地下天然气管道突袭俄军阵地。

他说：“这是一次经过周密规划、运用科技的强力行动。俄军原本试图利用地下天然气管道绕过我方阵地，但我们的战士反过来利用这项战术，取得非凡成果。”

库皮扬斯克于2022年底被乌军收复，但此后持续受到俄军施压。

泽连斯基也提到乌军在东部发动的空中突击行动，以及较北部代号“维瓦尔第”（Vivaldi）的反攻行动，旨在阻止俄军向战略要地推进。

乌军一名高级指挥官上个月指出，第三军团在“维瓦尔第”行动中清除75平方公里范围内的俄军渗透部队，并另外收复10平方公里领土。

有关行动主要集中在斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克以北。这两座城市是乌军在顿巴斯地区的重要防线，若遭俄军攻占，将使俄罗斯更接近控制整个顿巴斯的目标。

不过，俄罗斯方面声称，俄军在长达1200公里的战线上持续推进。俄军总参谋长格拉西莫夫本月说，俄军自9月初以来已攻占92个乌克兰定居点，但乌军否认有关说法。

另一方面，俄乌双方在乌克兰南部俄军占领的奥列什基市实施的局部停火，星期二暂时获得遵守。这项局部停火预计持续至星期天（11月1日）晚上10时59分（新加坡时间2日凌晨4时59分）。