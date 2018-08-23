马化腾：中美贸易背景下 要沉下心学会打逆风球

首届中国国际智能产业博览会今日开幕。腾讯董事会主席兼CEO马化腾在演讲时指出，中美贸易摩擦给宏观经济带来了影响，各行各界要沉下心来，学会打逆风球，要在全球化的逆风中前行。同时，腾讯西南总部将落户重庆，还与长安汽车在车联网上进行了探索。

据新浪科技网报道，马化腾指出，腾讯希望成为各行各业的数字化助手，为大家提供最有效的数字接口和数字工具箱，一起推动智能产业的创新和发展。

马化腾称，过去几个月，中美贸易摩擦给宏观经济带来了影响，“第一，我们需要沉下心来，学会打逆风球。中美贸易摩擦，让我们看到了差距。我们不得不再全球化逆风中前行”。

他认为，重庆制造业是中国制造业的缩影，且正处在转型期，这里的各种创新要素正在急剧，人们要实现高速度增长向高质量增长的转变。

马化腾透露，腾讯正和长安汽车在车联网上进行探索，通过人与车载服务的智能连接，目前已经可以在长安新车上体验到语音应用，包括微信和音乐等。另外，腾讯正与重庆政府建立超算中心。

第二，要做好跑马拉松的准备。数字创新正在垂直领域深度融合，数字化进程不可能一步到位，需要发扬数字工匠精神，打磨细节，要分享数字红利，而不是炒作，“对于互联网从业者来说，要做好跑下一场跑马拉松准备”。

第三，永远不要放弃踢出世界波的梦想。在科技领域有个心愿，做基础研究投入很大，遥遥无期，所以我们做了相对简单的应用，但长期下来，基础研究方面较差，“现在是政企学研一同改变的时候了，如何为科研人员打造一个安心做科研的环境，如何打通科研绿色通道，这是我最近思考比较多的问题”。

马化腾还指出，腾讯希望长期扎根在重庆，腾讯西南总部也将落户重庆，为重庆建设提供应尽的力量。

据悉，首届智博会以“智能化：为经济赋能、为生活添彩”为主题，是重庆有史以来举办的规模最大、规格最高、内容最丰富的专业大会。

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