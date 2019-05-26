台历史博物馆前馆长：台北故宫不太可能轻易被“台湾化”

台湾历史博物馆前馆长黄光男认为，像台北故宫“这样收藏中国古代文物的文博机构”不太可能轻易被“台湾化”，并称“要有这个信心”。

黄光男是在接受中新社的访问时，发表上述看法。他在访问中谈及两岸故宫当前的发展，期待文博机构更多交流合作。中新社今天（26日）公布了这个专访。

报道称，黄光男多次就相关议题发声，反对台北故宫被“去中国化”的种种行径。他说：“博物馆学有博物馆学的专业，不是你说要作什么就作什么的。”

黄光男形容，好比不能指着水晶非说是玻璃，同样馆藏中国古代重要文物的博物馆不可能摇身一变以台湾为主题。

对于台北故宫近年在不断创新办展模式，开放夜间参观，并引进大英博物馆等西方知名博物馆收藏品开展，黄光男说，这种增强在世界范围内的影响乃至有成为世界级博物馆的企图心“没什么错”，但它本质上就是中国古代文物的博物馆。

报道称，对于近年北京故宫开发文创产品在中国大陆引起的热潮，黄光男关注且予以高度评价。他同时看到，大陆网络上也出现对博物馆及其文物过度商业化的批评。他说，博物馆可以企业化经营但不应过度商业化；展现文物的形象有多种形式，商业行为一旦太过热闹容易丢失展览古代文物的最初意愿。

对于两岸故宫未来继续合作的可能性，黄光男认为“应该可行”，他并对两岸文博机构的更多交流表示期待。他说，两岸都应更加重视博物馆的工作人员、予其更好的待遇，他们的工作是在保存历史。

黄光男说，两岸文化血脉相同，但因政治原因隔阂数十载。文化交流要寻找具有共鸣的符号，两岸说着一样的话、有着相近的风俗，在这方面有先天优势。两岸的文化交流应进一步发挥各自优质资源，寻找共同价值，唤醒同胞灵魂。