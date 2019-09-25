特朗普联大会议就贸易与香港问题向中国施压

（早报讯）美国总统特朗普联合国大会上的演讲重申了对中国贸易做法的不满以及“美国优先”政策，并指“未来属于爱国者，不属于全球化主义者”。

彭博社报道，特朗普周二在联合国说：“中国不仅拒绝落实已经承诺的改革，而且还接受了这样一种经济模式，该模式依赖于巨大的市场壁垒、庞大的国家补贴、货币操纵、产品倾销、强制性技术转让以及大规模的知识产权和商业秘密盗窃”。

特朗普接着为他加征关税辩护，称他不会接受一项“糟糕的协议”。然后他把话题转移到香港的动荡局势上，表示中国国家主席习近平有责任找到一个和平的解决方案。

“中国如何选择处理香港局势将在很大程度上说明其未来在世界上扮演的角色。”特朗普说。“我们都指望习近平主席成为一个伟大的领导人。”

据报道，中美双方的贸易谈判代表数周后即将在华盛顿举行会谈。谈判前，中国在报复美国关税时把矛头指向美国农民--特朗普重要的政治支持者。中方大幅度削减了对大豆和其他商品的采购。特朗普用一项对农民的援助计划作为回应，到目前为止该计划共支出约280亿美元。

贸易是特朗普在演讲中阐述“美国优先”政策的一个领域。特朗普在讲话中也夸耀美国实力，抱怨对手，并对不受控制的移民和不受监管的社交媒体发出警告。他敦促其他国家捍卫自己的边界，并拒绝消除民族主义特征。

他说：“未来不属于全球化主义者，未来属于爱国者。”