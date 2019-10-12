陈水扁：韩国瑜支持度成长空间远大于蔡英文

台湾前总统陈水扁在面簿“新勇哥物语”发文盘点了台湾总统蔡英文阵营在大选中的隐忧与变数。其中一条提到，韩国瑜支持率的成长空间远大于蔡英文，乃不争事实。

据陈水扁昨晚（11日）在面簿的发文，他分别引述泛蓝和泛绿最新的两个民调，称虽然两家民调均显示蔡英文阵营稳操胜券，但也有隐忧与变数。

陈水扁引述中时旺旺最新民调，蔡英文与韩国瑜的领先差距从上月底的13.7%逼近至7.2%，韩国瑜有触底反弹迹象。

苹果日报的最新民调则显示，蔡英文对韩国瑜仍有13.4%的胜差。

这两方的民调有显著出入。

陈水扁认为，二家民调均显示蔡英文阵营稳操胜券，但也有隐忧与变数。

第一，据其选战经验，距离投票日越近，民调不表态率越高。但选战还剩90天的民调不表率就高达三成以上，显然不寻常。中时旺旺不表态率35%，苹果日报31%，可见观望不表态的选民不少。泛蓝选民不表态的比例是泛绿选民的两倍。韩国瑜支持率的成长空间远大于蔡英文，乃不争事实。

第二，根据中时旺旺最新民调，蔡英文获得泛绿选民83.9%，反观泛蓝支持者仅66.6％支持韩国瑜。泛绿阵营整合已经差不多，顶多再成长5%。而泛蓝支持者尚未完全整合，韩国瑜的泛蓝选民应该还有15%至20%的成长空间。

陈水扁在表述第三个点的时候引述他自己的经历。陈水扁写道，其二次总统大选的看好度都落后对手，最后仍然赢得胜选。泛蓝支持者表态率偏低，跟韩国瑜看好度低有很大关系。随着选战末期，双方差距缩小，看好度也会起化学变化。接下来韩国瑜的看好度，一定会跟着韩国瑜月中请假全力从事竞选活动加温，对处于观望的选民恢复信心也会有助益。

第四，当然台湾前副总统吕秀莲的选情越好，影响蔡英文成败越大，毋庸置疑。