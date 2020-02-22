中国环境部：湖北饮用水水源地水质未受疫情影响

中国生态环境部表示，冠状病毒疫情发生以来，环境部门对饮用水水源地开展监测，未发现因疫情影响饮用水水源地水质情况，湖北省饮用水水源地水质也全部达标。

据澎湃新闻报道，中国环境部门累计对全国6900余个饮用水水源地开展监测，监测结果表明，2020年2月1日至19日，未发现因疫情影响饮用水水源地水质的情况。其中，对994个饮用水水源地开展了余氯监测，7个饮用水水源地余氯有检出，浓度低于自来水厂出水标准，其它饮用水水源地余氯均未检出。

其中，湖北省饮用水水源地水质全部达标，武汉市长江纱帽（左）、汉江宗关、长江杨泗港、长江沌口、汉江琴口等主要饮用水水源地水质均优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。饮用水水源地水质总体未受疫情影响。

同一时期，各省级生态环境部门也对重点地区定点医疗机构、城镇污水处理设施的出水水质进行了监督性监测。其中，武汉市对火神山医院、同济医院、协和医院等63家定点医院的污水处理设施出水水质开展了监测。监测结果表明，定点医疗机构污水处理设施出水余氯浓度基本符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值，城镇污水处理设施出水余氯均有检出。

另外，空气监测结果显示，全国337个地级以上城市平均优良天数比例为87.1%，比去年同期上升9.3个百分点。