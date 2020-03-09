中国民政部回应武汉居民向中央领导大喊“假的”：坚决制止形式主义

早前中共中央指导组在武汉市一社区考察时，有居民从自家窗口大喊：“假的，假的”，暗指志愿者送菜送肉给业主的场景只是逢场作戏。对此，中国民政部今日（9日）回应指，此事严重损害了党和政府的形象，应纠正并制止形式主义、官僚主义给基层增加负担问题。

据北京日报旗下微信公号“长安街知事”报道，中央指导组本月5日在武汉市青山区翠园社区开元公馆小区考察时，有居民从家里的窗户大喊：“假的，假的”，反映社区物业假装让志愿者送菜送肉给业主、实际工作不到位的情况，引起社会关注。

对此，中国民政部基层政权建设和社会治理司司长陈越良今日回应指，此事严重伤害了组织的“肌体”、严重损害了党和政府的形象，要不得，应坚决纠正。他也指，制止形式主义、官僚主义，需要群众监督、社会监督、舆论监督。

陈越良说，民政部已印发通知，明确要求坚决制止多头重复向基层派任务、要表格，除党中央、中国国务院已有明确要求的之外，原则上不得向社区摊派工作任务。除社区疫情防控需要出具的居民居住证明和居家医学观察期满证明外，不得以疫情防控为由要求城乡社区组织出具其他证明。

发布会上，陈越良介绍，截至3月8日，全国城乡社区工作者已有53位在疫情防控过程中因公殉职，其中党员占92.5%。

他表示，城乡社区是疫情联防的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的管控单元。2019冠状病毒疫情发生以来，广大城乡社区工作者贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚守岗位、日夜值守，英勇奋战在疫情防控第一线，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。

中共中央应对疫情工作领导小组开会研究，聚焦疫情防控一线城乡社区工作者面临的实际困难和问题，从加强激励保障、安全保护、人文关怀等方面明确了基本要求，包括解决工作补助发放规定不明确问题、劳动保护政策不足问题、防护条件不足问题，并坚决制止形式主义、官僚主义给基层增加负担问题。此外，也要填补表彰褒扬政策空白，对涌现出的城乡社区工作者先进典型进行及时表彰。