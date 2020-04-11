瑞德西韦临床研究：53名冠病重症者36人有改善

美国生物制药公司吉利德（Gilead）4月11日在《新英格兰医学》杂志上发布了瑞德西韦（Remdesivir）治疗冠病的首个临床研究结果。

据澎湃新闻报道，结果显示，在53名来自美国、欧洲、加拿大及日本的严重和危重冠病患者中，瑞德西韦给68%的患者带来临床改善。其中，57％的接受机械通气的患者中有17例已拔管。共有47％的患者出院，13％患者死亡；在接受有创通气的患者中，死亡率为18％，而未接受有创通气的患者为5％。

上述患者都是在同情用药情况下接受瑞德西韦治疗的。

在安全性方面，总计32名患者出现副作用，最常见的是肝脏酶指标升高、腹泻、皮疹、肾功能障碍和高血压。总计12名患者出现严重副作用，其中包括多器官多器官功能障碍综合征、败血性休克、急性肾脏损伤和高血压。

另外，接受治疗的53名患者中有七名在完成瑞德西韦治疗后死亡，其中包括六名接受有创通气的患者和一名接受无创氧气支持的患者。

该论文作者指，这项研究提供了瑞德西韦治疗重症患者的最新数据，68%的患者氧气支持得到改善，在中位随访时间为18天时的总死亡率为13%。此前，在中国进行的一系列研究中，重症患者的死亡率在17%至78%之间。一项在武汉进行的包含201名患者的研究中，接受有创通气的患者的死亡率高达66%（44/67），与这些数字相比，13%的死亡率值得关注。

在吉利德官网的新闻稿中，吉利德科学首席医疗官帕西（Merdad Parsey）说道：“虽然这项同情用药的结果令人鼓舞，但数据有限。吉利德已经有多个临床试验正在进行，瑞德西韦的初步临床数据预计在未来几周发布。

在此前的发布会上，国家知识产权局副局长何志敏曾表示，在武汉多家医院进行的瑞德西韦的临床试验，将于4月27日公布结果。