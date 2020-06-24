疫情防控下军队如何训练 中国国防部给出四条措施

中国国防部今天说，中国军队在冠病疫情防控下，依然练兵备战，并形容把疫情挑战当作特殊的练兵机遇。

中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦，今天在记者会上强调，自疫情发生以来，中国全军部队都响应了中国军委主席习近平的号令，“一手抓练兵备战、一手抓疫情防控”。

吴谦称，中国军队在疫情防控下仍保持训练，主要是因为当局采取了四项举措：第一，强化疫情条件下全军训练统筹。着眼把疫情影响降到最低，确保年度训练主要目标实现，并从训练全局出发调控各项任务。

第二是大抓疫情条件下应急应战训练。加强任务部队能力训练、强化指挥训练、强化体系能力训练、强化由训转战研练，切实练就过硬应急应战能力；三是创新疫情条件下练兵模式。例如常态化疫情防控改变了部队以往的训练时空、节奏和方式，同时部队正推开网上练兵、小编组练兵、基地封闭练兵和差异化练兵。

第四，积极防控疫情条件下训练风险。针对常态化疫情防控下训练特点，坚持把防控疫情与防范事故统在一起抓，确保落实训练与防控风险两不误。

习近平5月底出席全国人大解放军和武警部队代表团全体会议时指出，要探索常态化疫情防控条件下练兵备战方式方法，灵活开展实战化军事训练，以全面提高中国军队遂行军事任务能力。

