特朗普证实将在联合国大会发表批评中国的讲话

美国总统特朗普证实，他将在周二（9月22日）联合国大会的首日一般性辩论中发表批评中国的讲话。

据美国之音报道，特朗普周一被问到他是否已经录制好了在联大会议上的讲话、他将对联合国表达什么信息，特朗普回答说：“我刚刚录制了我的发言。我在发言中针对中国发表了强烈的看法。你明天就知道了。”

此前，国际危机组织驻联合国总部代表高万（Richard Gowan）说：“我认为特朗普总统将借此机会攻击中国在冠病病毒起源中的作用，并责怪世界卫生组织未能遏制该疾病。”

由于冠病病毒大流行，世界各国领导人不会亲自到纽约联合国总部出席大会，而是通过事先录制的视频在大会上发言。预计，许多国家的领导人会将发言重点放在冠病病毒带来的经济和健康危机上。

过去几个月来，特朗普一直将冠病病毒称为“中国病毒”，批评中国在疫情爆发时一方面采取严厉措施控制病毒在国内的传播，另一方面允许病毒在世界各地的扩散，因此中国对全球大流行有不可推卸的责任。特朗普政府多次誓言要追究中国的责任。

特朗普在发言中预计还会严厉批评联合国属下的世界卫生组织偏袒、迁就北京，不敢批评北京掩盖疫情早期人传人的做法，延误全球警讯的发布。此前，白宫已经宣布美国将在2021年7月正式退出世界卫生组织。

中国和世界卫生组织都否认美国的指责。在周一联合国举行成立75周年的纪念峰会上，中国国家主席习近平以多边主义维护者姿态呼吁各国严肃思考疫情后联合国何去何从。预计他在联大一般性辩论中会以指责单边主义为切入点批评美国。