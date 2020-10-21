中国四款冠病疫苗进入最后试验 预计年底产能可达6.1亿剂

中国科技部社会发展科技司副司长田保国在昨天（20日）举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，中国国共有四款进入第三期临床试验阶段的冠病疫苗。截至目前，共计接种了约6万名受试者，未收到严重不良反应的报告。第三期临床试验结果是验证疫苗保护力国际公认的有效性指标。

据《北京青年报》报道，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟介绍，预计到今年年底，中国疫苗年产能可达到6.1亿剂，明年还将在此基础上有效扩大，以保证中国以及全球其他国家对中国疫苗的需求。

中国共布局了五条技术路线对疫苗进行研发，分别为灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗。长田保国介绍，目前中国共有13款疫苗进入临床试验，五条技术路线中都有进入临床研究阶段的疫苗。其中，灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共四款疫苗进入了三期临床试验，总体进展顺利。

对于病毒变异问题，田保国介绍说，目前全球数据库中已有近15万条冠病病毒的基因组序列，涵盖全球六大洲113个国家。通过对超过8万条高质量的病毒基因组序列进行比较分析研究，结果表明病毒变异不大，属于正常范围内的变异积累，没有对疫苗研发造成实质性的影响。

疫苗上市后价格是大家尤为关心的问题。郑忠伟指出，中国疫苗研制成功上市后，其价格将坚持企业定价，但要坚持几个原则。首先是要坚持公共产品属性原则，疫苗作为公共产品，其定价不是以供需而是以成本作为定价基础。其次是要根据大众对疫苗接种的意愿和接种的需求来开展疫苗的定价。