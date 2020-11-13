台湾试射万剑弹 可协助瘫痪大陆东南军设

台湾军方前天（11日）试射了据称能协助军方瘫痪中国大陆东南沿岸基地的“万剑”导弹。

据《自由时报》报道，属于台湾空军第一联队的一架自制防御战机（IDF）当天下午从台东志航基地，飞往东南空域就进行万剑弹实弹试射。

报道称，台湾军方近年来在汉光演习电脑兵推中，透过射程200公里的万剑弹结合“雄2E巡弋导弹的运用模式，已具备有效瘫痪大陆东南沿岸重要机场、基地及集结地区的能力，是台海防卫作战“多重吓阻”的武器装备之一。

万剑弹属于视距外集束巡航导弹，由负责台湾国防研发工程的中山科学研究院生产。公开资料显示， 媒体早在2004年就报道有关万剑弹的新闻。

台湾《苹果日报》2008年曾报道，《亚太防务》杂志总编辑郑继文透露，万剑弹专门用于破坏机场跑道，以瘫痪机场的起降功能，如果台湾空军使用，将可有效破坏福建、浙江、广东等境内的军事机场，并延迟解放军的战机攻台能力。

前天试射的万剑弹属于“量产型” 导弹，已多次通过“最终作战射击验证”，并达成空军的作战性能需求。台湾空军第三联队之前也进行万剑弹试射，万剑弹也在之前的试射中通过战术测评。

中科院将研发新型万剑弹，射程可望突破400公里，大幅增加攻击距离，打击纵深（作战地域的纵向深度）也将翻倍。

有官员透露，万剑弹研发、生产的代号为“神斧专案”，空军近几年陆续量产约百枚，但因为两岸情势紧张，大陆军方威胁日增，台湾自造IDF战机的重要性大增，挂载的万剑弹也具备视距外远距攻陆的能力。

因应两岸的紧张情势，中科院着手研发射程达400公里的增程型万剑弹，数量初估也在百枚以上。