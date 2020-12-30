中国国药集团称疫苗有效率79.34%

中国国药集团中国生物北京公司今天发布其冠病病毒灭活疫苗三期临床试验期中分析数据称，疫苗针对由冠病病毒感染引起的疾病的保护效力为79.34%；目前该公司已正式向中国国家药监局提交附条件上市申请。

国药集团中国生物北京公司网站公告显示，该公司冠病病毒灭活疫苗接种后安全性良好，免疫程序两针接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，中和抗体阳转率为99.52%。

公告并称，其数据结果达到世界卫生组织相关技术标准及国家药监局印发的《新型冠状病毒预防用疫苗临床评价指导原则（试行）》中相关标准要求。

但值得注意的是，上述疫苗的有效率，低于早前在阿联酋的试验中所取得的数据。

阿联酋本月9日成为首个正式批准使用中国疫苗的国家，该国政府引用的初步数据显示，国药集团疫苗的有效性达86%。

据彭博社报道，国药集团发言人对此拒绝作出解释，并称详细结果将在之后公布。

据中国临床试验注册中心公开资料显示，目前中国有五款疫苗进入三期临床试验，包括军事科学院与康希诺的腺病毒载体疫苗、中科院微生物所与安徽智飞的重组蛋白疫苗，还有国药集团武汉生物所及北京生物所（Vero细胞）等。

另据新华网昨天报道，中国科学院院士、中国疾控中心主任高福透露，中国走得最快的三种灭活苗的三期临床，都已经接近尾声，相信不久后就能得到结果。