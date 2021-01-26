港新“通识课委会”主席：过去通识教育很失败

出任香港新“通识课程发展委员会”（新“通识课委会”）主席的岭南大学副校长刘智鹏，1月25日在接受访问时表示，过去香港的通识教育是很失败的。

据中新社报道，香港9月就要落实通识科改革，刘智鹏受访时说：“时间表是非常紧张的”。他透露：“从过去一两周到5月左右，当中有很多程序要处理，比如说要敲定课程纲要、结构、怎么考评、怎么设计试卷，怎么让老师能掌握。我们还要拟好咨询文件，收集中学校长、老师等的反馈意见，再重新总结修订，最后形成一个文件出台。”

他说：“新的课程当中设计高中生三年以内必须到内地去考察一次。”“比如说家境比较好的高中生，可能三年以内就会去日本、欧洲好几次了，我们提出一次已经是很‘卑微’了。我希望学校能在‘一次’这个要求底线上，多加好几次上去。因为毕竟内地很大，内地可以看的事情很多，能看到最古老、最传统的，也有最现代、最高科技的，我觉得这应该能够改变一下学生的认知。”

岭南大学官网公布的信息显示，刘智鹏是学校历史系教授、兼任香港与华南历史研究部主任。刘智鹏加入岭南大学后曾任教通识教育课程，并参与创立历史系，其后在该系任教中国历史及香港历史至今。近20年来，刘智鹏著有香港历史专书多种。他还是“香港地方志中心”理事，负责编修《香港志》。

他说：“我的本行是中国史和香港史，我在上课的时候必须是从明清社会史说起，哪怕课程可能太紧张了，这样才能解决‘为什么有今天的香港、为什么有今天的中国’这个问题。通识教育就没有这些内容，好像就把整段历史切了近当代这一段，当然是很有问题的。”

对于有教育背景的所谓专业人士认为“新‘通识课委会’中有不少人具有亲建制背景，令人担心新通识科发展方向”的言论，刘智鹏表示：“我觉得这正好就是通识科为什么要改革的一个原因，过去那么多年，操作通识科的老师课程考评办法可能都有一种观念或者一种印象，通识科就是政治课，后来大家发现通识科教育的表现正好就是。专业教育人士还能持上述观点，正好证明过去的通识教育就是很失败的。失败的结果之一，就是出了这么一帮教育工作者，他们保持这种非常可笑的观念。”

香港特区政府教育局（教育局）2020年11月底公布通识科改革重点，包括精简课程内容、巩固知识基础，优化教材及考评安排、重视法治学习、增强中华文化认同、提供赴内地考察机会等。香港教育局明确2021年9月落实高中通识科改革，课程发展议会日前成立新“通识课委会”，共选出12位委员，主席由刘智鹏担任。