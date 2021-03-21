网络水军专业化 中国央媒：监管须升级

中国官媒指出，“网络水军”已经形成黑色产业链，正从个人经营加快向专业化、协同化、产业化方向演变，其危害不可小觑，对其监管必须升级。

据新华社主办的微信公众号“半月谈”刊发的稿件《网络水军，“水”有多深？》，文章指出，“网络水军”假冒公众人物吸粉、捏造虚假信息造热点、组织有偿发帖删帖，各地查处的案件让网络水军屡屡“浮出水面”。以炮制虚假信息牟利的网络水军正从个人经营加快向专业化、协同化、产业化方向演变，其危害不可小觑。

文章举例说，江西新余警方查处的一起案件显示，犯罪团伙注册21家空壳公司、247个微信公众号、500多个微信号在网上传播经篡改的虚假图文信息吸引关注，借机推销假冒伪劣产品，成本仅6元（人民币，下同，约1.2新元）的产品在其包装下价格翻了30多倍，涉案金额超过1000万元。

新华社指出，网络水军之害，不仅体现在销售假冒伪劣产品，更在于传播有误导性、煽动性的虚假信息，扰乱社会秩序。近年来，“键盘侠”消费公众情绪，引发的舆论热点及反转案例屡见不鲜。正如有的网友所言：“很多社会争论问题，都是被这些人炒作起来的，目的就是为了利益。”之所以存在形形色色的网络水军，很重要的一条原因在于违法获利高、取证难度大，一些网络平台只看流量和人气，把责任抛在了一边。

文章强调，网络空间不是法外之地，必须向水军亮剑。对互联网平台企业而言，应进一步落实用户实名注册，完善内容发布审核机制，加强对恶意账号和内容的技术识别，加大查封惩戒力度；对涉及违法行为的，要及时向公安机关报案，配合开展打击处理。“网络水军”已经形成黑色产业链，对他们的打击也应该是全链条的，要建立多部门、跨区域的信息共享机制和联合查处机制，形成监管合力。