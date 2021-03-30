李家超：修订案让香港有力解决深层次问题

中国人大常委会以167票全票通过《基本法》附件一及附件二的修订。香港保安局局长李家超表示，修订案为选举制度作出具体明确的规定，让香港有力解决深层次问题，香港未来将可在稳健的基础上大力发展。

根据《星岛日报》报道，李家超联同警务处处长邓炳强、海关关长邓以海、入境事务处处长区嘉宏、惩教署署长胡英明、消防处处长梁伟雄及政府飞行服务队总监胡伟雄等六名纪律部队首长，表示欢迎及全力支持人大落实“爱国者治港”原则，改革香港特别行政区选举制度。

李家超表示，中央继制定《香港国安法》后，现再完善香港的选举制度，是“用心良苦”，修订案为选举制度作出具体明确的规定，提供坚实有力的宪制保障，可提升特区政府管治效能，团结和凝聚社会，让特区有力解决深层次问题，香港未来将可在稳健的基础上大力发展。

李家超还说，会继续带领纪律部队坚定不移维护国家主权、安全和发展利益，以及维护香港繁荣稳定，六名纪律部队首长亦表示会同心同德、坚守岗位、维护国家安全，以及香港社会的治安、稳定和安全。

此外，全国人大常委会法制工作委员会副主任张勇今天受访时指，新修订的《基本法》附件内容进一步充实细化，更具有操作性，特别是针对回归以来选举实践中暴露出来的製度漏洞和缺陷作完善性规定，对选举委员会重新构建和增加赋权，是从实际情况出发，全面总结选举实践经验后作出的重要制度性调整。

他介绍说，新修订的香港基本法附件一和附件二还进一步规定，全国人大常委会依法行使行政长官产生办法、立法会产生办法和表决程序的修改权。今后若需要修改行政长官和立法会的产生办法，应当遵循新修订的附件一和附件二所规定的法定程序，不采用“五步曲”程序，也不存在“双轨并行”。

他重申，“双普选”目标仍是《基本法》的明文规定，仍是香港民主发展的既定方向，并没有任何改变，并指在完善选举制度及全面实现“爱国者治港”后，民主发展的道路会越走越顺，“双普选”目标会更早到来。

他还说，下一阶段的工作重点是香港本地立法，并指港府需加快立法进度，而在本地立法中，亦应与全国人大决定和新修订的两个附件全面准确有效对接。

