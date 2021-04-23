中美洲银行成首个在台设分支机构的政府间国际组织

由15个会员地区组成的中美洲银行，将在台湾设立办事处，成为第一个在台湾设立分支机构的政府间国际组织。

台湾中央银行和外交部通过各自的官网发布新闻稿，宣布台湾与中美洲银行（CABEI）今天（23日）以视讯方式签署关于设立驻台办事处的协定，外交部部长吴钊燮、台湾央行总裁杨金龙及中美洲银行理事会主席、洪都拉斯财政部部长米德斯（Marco Midence）均出席见证。这是该行在亚洲设立分支机构之首例。

台湾央行相信，办事处设立后，将可深化台湾与中美洲银行之合作关系，并提升台湾的国际能见度。

台湾央行介绍，中美洲银行成立于1960年，现已于中美洲地区会员地区成立七个“国家办事处”，功能为管理及推广该行之金融服务，以协助区域经济及社会发展。本次首度跨区域在台设立相同办事处，主要是着眼台湾金融体系稳定及资本市场发达之优势，借此加强该行与亚太地区之联系并吸引投资。

台湾在1992年入会，并加入中美洲银行的理事会，由财政部部长担任代表台湾的理事，副理事则由台湾央行副总裁担任。

吴部长致词时说，台湾入会以来与CABEI密切合作，促进区域发展与整合，台湾也乐愿成为该行拓展亚太地区业务的建设性伙伴，也期待未来与CABEI及该区域邦交国打造更坚实的合作关系。