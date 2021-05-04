美政治团体给蔡英文颁麦凯恩奖

哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum，HFX）今日宣布，正式将今年的麦凯恩奖（John McCain Prize）颁赠给台湾总统蔡英文。

据《自由时报》报道，哈利法克斯国际安全论坛今天公布2020“麦凯恩公共服务奖”得奖者为蔡英文。其影片指出，该论坛2019年将此奖项颁赠给香港人，今天则向自由的另一位拥护者致敬，并介绍蔡英文是台湾首位女总统，也是华语世界最有权势的女性政治人物。

颁奖影片还指出，中国大陆持续威胁台湾，而蔡英文在2020年连任，是台湾社会向大陆传达的清楚讯息，台湾无惧大陆。影片也提到，台湾抗疫成就斐然，却因为大陆阻挠无法参与世卫组织（WHO） ，影片并以蔡英文说“台湾人民为自身民主感到骄傲”作为结尾。

美国媒体4月报道，哈利法克斯国际安全论坛有意颁奖给总统蔡英文，但加拿大政府作为论坛主要赞助方，担心激怒中国大陆，使颁奖计划没有进展。尔后加国众议院无异议通过提案，同意蔡英文是“麦凯恩奖”的理想人选。加拿大保守党影子外交部长、众议员庄文浩（Michael Chong）也就此案质询总理特鲁多，特鲁多回应表示会持续赞助哈利法克斯国际安全论坛。

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