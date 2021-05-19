湖南长沙红头文件严重失误问责六人

“红头文件”出现多处低级错误后，湖南省长沙市纪委对长沙市自然资源和规划局（以下简称资规局）政府信息公开告知书事件启动问责。

据《潇湘晨报》报道，5月15日，一份盖有“长沙市自然资源和规划局政府信息公开专用章”的《政府信息公开告知书》中，出现了“本机关不是您所申请的政府信息公开的主体，建议您向长沙市自然资源和规划局申请信息公开”的表述，因文字重复、自相矛盾等问题受到外界质疑。

长沙市纪委称，自2019年4月28日起，长沙市资规局为提升政务公开办事效率，将一枚“长沙市自然资源和规划局政府信息公开专用章”交由湘江新区国土规划局代管，专项用于湘江新区范围内相关政府信息公开。

湘江新区国土规划局在受理本次事件涉及的信息公开申请后，经办人本应向长沙市资规局调取相关材料后提供给申请者，但经办人未予调取，并要求申请人重新自行向长沙市资规局申请。在回复行文中又简单套用长沙市资规局专用函头、落款及公章，造成了自相矛盾。该局相关领导在审核过程中也未履行把关职责。

长沙市纪委已启动问责，对三名领导责任人分别作出党内警告、党内严重警告处分，两名直接经办人作出政纪处分并调离现任工作岗位，一名经办人受到批评教育。

中纪委网站前天对事件发表评论文章称，“红头文件”因套着象征权威的“红头”而得名，体现的是政府的行政行为，严肃准确是基本要求，“如此内容重复、前后自相矛盾，暴露的是经办人和相关责任人工作不细致、不认真，文件制发流程制度不健全等突出问题”，这不仅是工作能力、水平有欠缺，”更是工作作风出现了偏差“。

文章还说，市民提出信息公开申请，相关部门一副“别找我”的态度也不妥当。如果问题不归自己答复，可报给上级部门或转其他相关部门解决，很多地方实施首问负责制，谁接到问题，谁就负责到底，提供了很好的借鉴。