萨摩亚领导人称中国支持兴建港口成本降三分之二

路透社引述消息人士说，萨摩亚具有争议的领导人承诺在中国的帮助下以1亿美元建造一个港口，大约是先前规划费用的三分之一；他在势均力敌的选举中未能取得议会多数席次，但他仍在努力保有权位。

三位消息人士向路透社表示，亚洲开发银行认为，在萨摩亚首都阿皮亚以西的瓦尤苏兴建港口的项目在经济上是不可行的，因成本估计将超过3亿美元。

但该项目的主要支持者，长期任职的领导人Tuilaepa Sailele Malielegaoi最近告诉议会，这个“中国资助项目”的修订版将花费2.5亿塔拉（约9690万美元）来建造。

报道称，作为中国的长期盟友，Tuilaepa说，新港口将创造急需的就业机会，促进贸易和旅游业，同时克服阿皮亚主要港口易受涨潮影响的弱点。

5月宣誓就任总理的反对派领导人Fiame Naomi Mataafa向路透社表示，她将搁置港口开发计划，称这对欠中国不少钱的这个小国来说已显多余。

亚洲开发银行在给路透社的一份说明中称，2015年的一项研究发现，瓦尤苏计划“在经济和财政上都不可行”。

相反，亚洲开发银行建议升级现有的阿皮亚港口，该港口是在日本的援助下建成的。亚洲开发银行拒绝透露瓦尤苏方案的成本数据。

包括一位外交官在内的三位直接了解亚洲开发银行研究的消息人士告诉路透社，预计瓦尤苏项目的成本将超过3亿美元，人们不禁担忧，如果该计划实施，可能会让萨摩亚的债务难以为继。

其中一位消息人士说，在亚洲开发银行拒绝支持该项目后，萨摩亚已经向中国寻求帮助。

中国外交部周三在给路透社的一份说明中称，中国应萨摩亚要求在探索兴建瓦尤苏港口的可行性。

报道引用这份说明称，“合作是基于互相尊重和平等协商，目的是要改善萨摩亚的基础设施建设，促进当地经济发展和创造就业岗位”。

萨摩亚人口只有20万，中国是其最大的单一债权人，在其外债中占比40%，约1.6亿美元。