神舟十二号载人飞船与天和核心舱完成对接

中国神舟十二号载人飞船已经成功完成和天和核心舱的交会对接。

据新华社报道，中国载人航天工程办公室 6月17日发布消息，神舟十二号载人飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间下午3时54分，采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口，与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱（船）组合体，整个交会对接过程历时约6.5小时。

这是天和核心舱发射入轨后，首次与载人飞船进行的交会对接。

神舟十二号飞船和天和核心舱交会对接过程中。（中国央视直播截图）

据报道，相对于神舟十一号载人飞船及其前面的飞船，神舟十二号飞船一个很大的不同就是首次在载人飞船中引入了天舟货运飞船配备的快速交会对接，具备和天舟二号货运飞船一样的全相位全自主交会对接功能。

按任务实施计划，三名航天员随后将从神舟十二号载人飞船进入天和核心舱。

神舟十二号与天和核心舱交会对接。（央视）

此前报道指，截至6月17日，天和核心舱和天舟二号组合体已在轨运行18天，状态良好，平台设备工作正常，满足与神舟十二号载人飞船交会对接以及航天员进驻的条件。

天和核心舱提供了三倍于天宫二号空间实验室的航天员活动空间，配备三个独立卧室和一个卫生间，保证航天员日常生活起居。

航天员进驻核心舱，执行天地同步作息制度进行工作生活，驻留约三个月后，搭乘飞船返回舱返回东风着陆场。