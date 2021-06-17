中国成功发射神舟十二号载人飞船

中国今早（17日）成功发射神舟十二号载人飞船，将三名航天员送上太空。

据中国央视新闻报道，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，今早9时22分在酒泉卫星发射中心准时点火发射，约573秒后，神舟十二号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

这是中国空间站阶段的首次载人飞行任务。飞船入轨后，将按照预定程序，与天和核心舱进行自主快速交会对接。组合体飞行期间，航天员将进驻天和核心舱，完成为期三个月的在轨驻留，开展机械臂操作、出舱活动等工作，验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。



中国神舟十二号载人飞船今早发射升空。（路透社）

天和核心舱与天舟二号的组合体状态良好，满足与神舟十二号交会对接的任务要求和航天员进驻条件。

央视新闻与《环球时报》早前报道，担任指令长的聂海胜参加过神舟六号、神舟十号载人飞行任务，航天员刘伯明参加过神舟七号载人飞行任务，汤洪波则是首飞。

酒泉卫星发射中心今早举行航天员乘组出征仪式，三名航天员挥手致意。（路透社）

按照计划，神舟十二号飞船入轨后，将对接于中国空间站天和核心舱的前向端口，与天和核心舱、天舟二号货运飞船形成组合体。航天员进驻核心舱，执行天地同步作息制度进行工作生活，驻留约三个月后，搭乘飞船返回舱返回东风着陆场。

三名航天员在轨期间将主要完成四方面的工作：开展核心舱组合体的日常管理、开展空间科学实验和技术试验、进行航天员自身的健康管理，以及开展两次出舱活动及舱外作业。

中国空间站核心舱天和号今年4月29日发射升空，并顺利入轨，自此正式开启中国空间站的建设。