王毅会见俄外长 吁中俄共同抵制“印太战略”

中国外长王毅昨天（15日）批评印太战略充满冷战思维，并认为中国和俄罗斯两国应共同抵制这一战略，共同促进亚太地区的和平发展。

据中国外交部官网发布的信息，王毅当天在中亚国家乌兹别克斯坦首都塔什干，会见俄罗斯外长拉夫罗夫时说，中俄双方应共同揭露形形色色的伪多边主义，防止打着规则名义破坏国际秩序，坚定维护真正的多边主义。

王毅认为，双方应保持协调配合，旗帜鲜明地反对外部势力干涉内政，共同反对搞集团对抗、开历史倒车行为，维护好国际和平稳定。他也呼吁双方在地区事务中深化协作，共同促进阿富汗回归和平轨道。

在冠病疫情方面，王毅认为，双方要与国际社会共同努力，坚决抗击两种病毒：一是深化疫苗合作，抗击冠病病毒。二是加强团结协作，击退政治病毒。他说：“我们要继续合力抵制利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化的行径，共同捍卫科学权威。”

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄国外交部网站公布，拉夫罗夫与王毅就热点国际和地区问题详细交换意见，其中包括国际信息安全、中亚和亚太地区局势，以及围绕伊朗核问题的形势，两人也把重点放在目前的阿富汗局势。

拉夫罗夫也说：“我完全同意您对我们双边关系处于历史最佳状态的评价。两国元首在视频会议后通过了一项联合声明，强调我们庆祝《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，该条约在塑造新时代全面战略协作伙伴关系方面发挥了最重要的作用。我将强调声明中的一段话，即目前两国关系超越冷战时期军事政治联盟那样的国家间协作形式，这是我们在所有各个领域关系最重要的方针。”