下午察：巴基斯坦中企班车爆炸是恐袭？

巴基斯坦北部的开伯尔—普什图省、中国葛洲坝集团承建的达苏水电站附近，周三（14日）发生了一起巴士爆炸事故，巴士当时正载着达苏水电站的工作人员赴施工现场出勤，途中遭遇爆炸，导致13人死亡，包括九名中国公民。

达苏水电站是“一带一路”旗下中巴经济走廊工程计划的项目之一。中巴两国对上述事故的定性起初有分歧，中方倾向认定是恐怖袭击，巴方则称其为机械故障导致燃气泄漏引发的爆炸事故。

但继中国宣布派出跨部门联合工作组赴巴协助开展工作后，巴国官方立场也出现重大反转。

巴基斯坦信息部长乔杜里（Fawad Chaudhry）周四（15日）在其推特账号上发文称，在对中企班车爆炸事件的初步调查中发现了爆炸物的痕迹，“不排除恐怖主义袭击的可能性”。

乔杜里也说，巴基斯坦政府正与中国大使馆密切协调，“我们致力于共同打击恐怖主义威胁”。

巴基斯坦近年与中国相关的袭击行动

其实，巴基斯坦这几年接连发生过好几次与中国相关的袭击行动：

－今年4月21日，巴基斯坦俾路支省首府奎塔五星级的塞雷纳酒店发生汽车炸弹袭击，造成至少4人死亡12人受伤，死伤者均为巴基斯坦公民。中国驻巴基斯坦大使农融当天正率团访问当地，是酒店的客人。只是袭击发生时，中方代表团不在酒店内。巴基斯坦塔利班组织事后声称发动了袭击，但没有透露细节。巴基斯坦媒体则引述巴反恐部门消息指施袭者来自阿富汗；还有媒体报道称，农融被怀疑是这场袭击的目标，但他当晚参加了同巴基斯坦高级军官的晚宴，事发时正在返回酒店途中，距离酒店只有几分钟路程，逃过一劫。

－2020年6月29日，巴基斯坦卡拉奇市的证券交易所发生恐怖袭击，四名枪手在证交所正门掷手榴弹，其后冲入证交所开枪，事件造成11人死亡，包括被击毙的四名恐怖分子。巴基斯坦分离主义组织“俾路支解放军”承认责任，并声称选中这一袭击目标，是因为该交易所由一个中资财团部分持有。由中国牵头的财团是在2016年收购了卡拉奇证券交易所40%的股份。

－2019年5月11日，三名枪手突袭了巴基斯坦西南部瓜达尔港的一座中国建高档酒店——当地政府官员和外国游客经常光顾的五星级明珠洲际酒店。事件导致至少八人死亡。“俾路支解放军”出来承认发动了这次针对中国和其他国家投资者的袭击。

－2018年11月23日，“俾路支解放军”发动了对位于巴基斯坦港口城市卡拉奇的中国总领事馆的袭击。事件导致两名当地警员与两名平民丧生，三名袭击者在交火中被击毙。

不少专家接受媒体采访时都指出，巴基斯坦整体安全形势近几年来原本有所改善，暴恐伤亡人数逐渐下降，但与此同时，近年针对中国目标的袭击却有增多的趋势。如今三个月内就先后发生两起袭击，更是一种警号。

袭击中国在巴基斯坦目标的两个组织

华盛顿智库威尔逊中心南亚高级助理迈克尔·库格曼接受《南华早报》采访时就说，中国与巴基斯坦政权的紧密联系，许多中巴经济走廊项目均位于巴国政治动荡地区，以及中国政府对新疆维吾尔族穆斯林的政策，都使中国国民和项目成为俾路支省武装分子还有巴基斯坦塔利班组织的袭击目标。

以俾路支省武装分子来说，该省天然气、煤炭等资源丰富，地理位置在历史上是兵家必争之地，有其独特语言和文化，却是巴基斯坦最贫穷的省份之一，并长期盘踞着大量武装组织，包括伊斯兰极端分子和分裂反叛势力，他们希望该地区能独立于巴基斯坦，并反对中国在该地区的重大基建项目，认为项目让当地人收益甚少，而中国却从中收获天然气和矿产资源，削弱了当地人的物质和战略利益。

至于巴基斯坦塔利班组织，除了有同情新疆维吾尔穆斯林的因素外，其动态也跟区域形势发展息息相关。

美国今年4月宣布从阿富汗撤军后，阿富汗局势骤变，塔利班在全境向政府军发起强大攻势，该组织7月9日称，已控制阿富汗85％领土。

作为外溢效应，为阿富汗塔利班供应了5000名兵员的巴基斯坦塔利班组织今年也开始在巴基斯坦展开新一波的恐怖袭击，主要在巴基斯坦与阿富汗的漫长边界上，也打进各大城市，包括首都伊斯兰堡。

达苏水电站所在地是巴基斯坦塔利班大本营

达苏水电站员工班车爆炸事故至今还没有组织出来承认施袭，但水电站所在的开普省，是巴基斯坦塔利班组织的大本营，山高路险、道路等基础设施条件落后，安全形势向来较差。

新加坡拉惹勒南国际研究院副研究员阿都巴西特指出，巴基斯坦塔利班组织与维吾尔极端组织突厥斯坦伊斯兰党和伊斯兰教军事组织卡伊达（基地）结盟的历史由来已久，而该组织现在袭击中国目标的另一个原因就是美国从阿富汗撤军。阿都巴西特说：“现在他们将中国视为该地区的新反派和大国。”库格曼说，他们“想把中国人赶出去，就这么简单”。

分析家认为，俾路支省武装分子还有巴基斯坦塔利班组织接下来恐怕还是会继续寻找袭击中国目标的机会，除了行动制造的媒体效应，他们也能借此向反华势力寻求资金和财政援助。

与此同时，以中巴经济走廊650亿美元投资项目对中国利益的重要性，北京也不会轻言放弃退出。

中国外长王毅近日再三针对阿富汗形势发言，强调要稳定该国局势、实现政治和解，以及防止各种恐怖势力乘势坐大，其中固然考虑到了新疆，但也不止于新疆。