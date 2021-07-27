中国工业企业利润同比增66.9% 七成行业盈利超疫前

中国国家统计局27日公布，1至6月份，中国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元人民币（8848.03亿新元），同比增长66.9%，比2019年1至6月份增长45.5%，两年平均增长20.6%。其中，七成行业盈利超过疫情前水平。

据中新社报道，中国国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，上半年，在41个工业大类行业中，有40个行业利润同比增长（或扭亏为盈），一个行业同比持平。其中，有36个行业利润实现两位数及以上增长，占87.8%；有7个行业增速超过100%。与2019年同期相比，有29个行业利润实现增长，占70.7%。

上游采矿业和原材料制造业企业利润增长明显。上半年，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.33倍、1.83倍，对规模以上工业利润增长的贡献率合计为58.9%，利润两年平均增速分别为16.5%、35.8%。其中，化工、钢铁、煤炭、石油加工行业表现抢眼，四个行业合计拉动规模以上工业利润同比增长29.1个百分点。

消费品制造业利润也加快恢复。上半年，消费品制造业利润同比增长38.6%；两年平均增长17.0%，比一季度加快1.6个百分点，恢复态势进一步巩固。其中，在新冠疫苗及检测试剂等防疫抗疫物资产能扩充、产量提升等因素作用下，医药制造业利润同比增长88.8%；两年平均增长38.8%，比一季度加快12.7个百分点。

随着企业经营状况持续改善，亏损企业数量减少，亏损额下降。6月末，规模以上工业企业亏损面为22.5%，同比缩小2.4个百分点，比3月末缩小4.6个百分点；上半年，亏损企业亏损额同比减少23.5%。企业亏损情况较去年同期明显改善。

资产负债状况改善，让企业发展更加稳健。6月末，规模以上工业企业资产同比增长9.3%，所有者权益增长10.3%，均实现较快增长。规模以上工业企业资产负债率为56.5%，同比降低0.4个百分点。

朱虹说，总体来看，上半年工业企业盈利稳定恢复，经营状况持续改善。但也要看到，企业效益恢复不平衡状况依然存在，私营、小微企业盈利恢复相对较慢，大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间，产业链供应链还存在短板弱项。