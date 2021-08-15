台智库称美具备同时与中国大陆和俄国打仗能力

台湾国防部智库“国防安全研究院”认为，“全球大规模演习”彰显了美国具备同时与中国大陆和俄罗斯进行两场战争的能力。

国防院国防战略与资源所政策分析员江炘杓在上周三（11日）发布的国防安全即时评析中称，从8月2日至27日进行的2021年全球大规模演习，是一场由美国国防部制定的大规模军事演习，演习区域涵盖印太和中亚地区，目标是强化联盟合作，确保区域稳定，加强基于国际规则的秩序，维护通信线路安全，提高装备互通性、彼此信任与共同理解，有效应对影响所有国家安全的挑战，以及维持一个自由与开放的印太。

参演兵力来自美国、英国和澳大利亚军队，以及日本自卫队。江炘杓认为，兵力规模空前浩大，足以引起各方重视。

江炘杓指出，美国在1990年代曾经强调要建立同时打两场战争的军事力量，到了21世纪初，随着中、俄军事力量的崛起，但越来越多人相信美国已经无力同时面对两场战争。

江炘杓认为，作为继上世纪80年代以来又一次最大规模的全域性联合军事演习，全球大规模演习向中国和俄罗斯发出美国有能力同时应对多条战线的强烈信号。此次演习虽需借助盟军力量的协助，但以美军为主并在美军主导下采取的共同行动。整体来看，美国正在为防止全面性世界大战而建构联合吓阻的力量。

江炘杓也认为，美军透过此次演习的实施，既展现了吓阻中国和俄罗斯的能力，演练了同盟国之间的互通性和联合作战能力，也验证了战术战法和新技术的能力。此次军演具有明显的吓阻作用和效益，研判有可能会成为每年定期实施的一种常态性演习。