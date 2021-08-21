巴基斯坦载中国人员车队遭炸弹袭击 中方人员受伤

位于巴基斯坦俾路支省的瓜达尔东湾快速路项目，载有中国人员的车队昨天（20日）遭遇自杀式炸弹袭击，造成一名中方人员轻伤，两名当地儿童死亡，多人受伤。

据路透社报道，巴基斯坦警方周五表示，该国西南部发生一起自杀式炸弹袭击事件，目标是一辆载有中国公民的汽车，造成两名儿童死亡，三人受伤。

警方在声明中说，这起自杀式爆炸发生在晚上7点左右，地点在港口城市瓜达尔的东湾路，中国公民受了轻伤。目前还没有人声称对这次袭击事件负责。

中国驻巴基斯坦大使馆网站今天凌晨发布关于瓜达尔东湾快速路项目遭遇自杀式袭击的声明。

声明说，事发后，巴方第一时间将伤员送往瓜达尔医院治疗。中国驻巴使馆强烈谴责这一恐怖主义行径，对两国的伤者致以诚挚慰问，对巴方的无辜遇难者表示深切哀悼。

声明还说，中国驻巴使馆已启动应急预案，要求巴方妥善救治伤员，彻查袭击事件，严惩凶手。同时要求巴各级相关部门务必采取切实有效措施，加快推进加强版全流程安保措施和升级版安保合作机制，确保类似事件不再发生。

中国驻巴基斯坦使馆提醒在巴中国公民提高警惕，减少不必要外出。

此前，巴基斯坦北部的开伯尔—普什图省当地时间7月14日发生中资企业班车爆炸案；事件导致13人丧生，包括九名中国公民。

巴基斯坦外长库雷希本月12日说，巴士爆炸事件是一起自杀炸弹袭击，幕后黑手是印度和阿富汗情报机构支持的伊斯兰武装分子。

