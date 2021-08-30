北京等地二手房房贷“排队到明年” 利率也飙涨

近段时间以来，房贷额度紧张、贷款利率上升的情况在中国多个城市出现，作为市场风向标的一线城市也受到影响。

据中新经纬报道，记者从商业银行、购房人、房产中介处获悉，一线城市当前的房贷额度较为紧张，放款周期普遍拉长，当前报批的贷款申请，甚至要等到2022年一季度才能批下来。同时，广州、上海两地相继上调了房贷利率，广州二套房贷款利率甚至超过6%。

一位国有行北京某支行的个贷经理说：“房贷虽然还有额度，但是会控制着放，不能保证放款时间。如果您要我保证，那明年一月份肯定没问题。”

上述个贷经理透露，该行目前消化的是6月份的贷款，7、8月的贷款还在压着，可能在9月、10月陆续放款。如果9月申请贷款，可能得排到年底，但每年年底银行的贷款额度都会紧张，今年年底也不容乐观，所以明年贷款下来的可能性比较大。

他还说，据其所知，其他几家国有行对外回复基本上都是要等三个月。

记者注意到，从今年二季度开始，有关银行房贷额度紧张、甚至停贷的报道就层出不穷，并持续至今。

《中国证券报》8月29日报道，深圳某股份行支行客户经理称：“现在各大银行房贷都在收紧，放款没那么快了，最快的也要等6至8个月。年初额度比较充裕，放款速度会快些。”

在利率方面，新一期的贷款市场报价利率（LPR）8月20日公布，一年期LPR为3.85%，五年期以上LPR为4.65%，这是LPR连续16个月“原地踏步”。尽管LPR按兵不动，但一线城市的房贷利率却有上涨的趋势。

自7月24日起，上海地区首套房房贷利率由之前的4.65%上浮至5%，二套房房贷利率则由5.25%上浮至5.7%。记者咨询上海多家银行，确认上述利率已经开始执行。

通过向多位银行贷款经理、房产中介了解，北京当前的首套、二套房贷利率较为平稳，分别维持在5.2%、5.7%左右。前述国有行北京某支行个贷经理说，可能有个别银行给客户提要求，如果客户想放款快，利率就要稍微高一些，这相当于是一个条件。

其实，每年的年中、年末，银行的房贷额度都会相对紧张一些。但今年的情况明显不同，贷款额度紧张已持续了大半年，并在多个城市同时蔓延。

业内人士认为，在房住不炒的背景下，房地产贷款集中度管理和房地产企业融资的“三道红线”的压力下，今年下半年房贷额度紧张的情况难以得到根本性好转。

